Таварес догнал Овечкина в снайперской гонке и делит с ним второе место

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес сравнялся с Александром Овечкиным в снайперской гонке, оба игрока делят второе место.

Таварес открыл счёт в матче с «Сент-Луис Блюз» и помог своей команде победить со счётом 5:2. Он и Овечкин провели по 17 матчей и набрали одинаковое количество результативных баллов – по 19 (13+6).

Лидером снайперской гонки является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 16 заброшенных шайб и 29 очков в 17 играх.

«Айлендерс» выиграли у «Сент-Луиса», Таварес забросил свою 13-ю шайбу в сезоне

Видео гола Тавареса можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.