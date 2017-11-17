Чёрный лабрадор сделал вбрасывание во встрече «Айлендерс» и «Каролины»

Чёрный лабрадор по кличке Чарли сделал символическое вбрасывание на старте встречи «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролины Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. После церемонии капитан «Айлендерс» Джон Таварес подарил шайбу собаке на память.



«Чарли вбросил шайбу лучше, чем некоторые рефери», — в юмором отреагировали болельщики в Интернете.

Этот лабрадор воспитан некоммерческой организацией America's VetDogs, которая занимается обучением собак оказывать помощь нуждающимся в ней военным ветеранам.

Видео эпизода можно посмотреть в официальном «твиттере» «Айлендерс».