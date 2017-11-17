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«Айлендерс» и «Каролина» забросили 10 шайб на двоих

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Мэтью Барзал (17-я минута), Кэл Клаттербак (17), Ник Ледди (20), Джош Бейли (48), Джонни Бойчак (56) и Джордан Эберле (59). За «Каролину» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм (18), Ноа Хэнифин (23), Дерек Райан (32) и Себастьян Ахо (40).

«Айлендерс» одержали вторую победу подряд, а «Харрикейнз» проиграли вторую встречу из трёх последних.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
6 : 4 3:1, 0:3, 3:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Барзал (Лэдд, Ледди) – 16:21 (5x5), 2:0 – Клаттербак – 16:57 (4x5), 2:1 – Линдхольм (Ахо, Терявяйнен) – 17:30 (5x4), 3:1 – Ледди (Ли, Бейли) – 19:31 (5x5), 3:2 – Хэнифин (Стаал, Скиннер) – 22:54 (5x5), 3:3 – Райан (Песке, Макгинн) – 31:19 (5x5), 3:4 – Ахо (Терявяйнен, Стаал) – 39:08 (5x5), 4:4 – Бейли (Ли, Барзал) – 47:22 (5x4), 5:4 – Бойчак (Цизикас, Клаттербак) – 55:35 (5x5), 6:4 – Эберле (Барзал) – 58:42 (en)
Чёрный лабрадор сделал вбрасывание во встрече «Айлендерс» и «Каролины»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс
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