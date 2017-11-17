«Айлендерс» и «Каролина» забросили 10 шайб на двоих

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Мэтью Барзал (17-я минута), Кэл Клаттербак (17), Ник Ледди (20), Джош Бейли (48), Джонни Бойчак (56) и Джордан Эберле (59). За «Каролину» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм (18), Ноа Хэнифин (23), Дерек Райан (32) и Себастьян Ахо (40).

«Айлендерс» одержали вторую победу подряд, а «Харрикейнз» проиграли вторую встречу из трёх последних.