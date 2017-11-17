А. Ковалёв — об итогах Суперсерии: сразу видно, что у парней есть характер

Форвард «Авангарда» Антон Ковалёв оценил выступление молодёжной сборной России на Суперсерии со сборными юниорских лиг Канады. В российской команде выступал его партнёр по «Авангарду» Артём Манукян. Российская сборная уступила в дополнительной серии буллитов.

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«Не получалось смотреть прямые трансляции. Но я видел обзоры, знаю, что Манукян забивал, отдавал передачи, полезно играл. Я только рад за него. Сразу видно, что у парней есть характер. Первая игра прошла не очень хорошо, но потом они собрались — и все видели, какие матчи выдавали наши, отыгрывались с 0:3, за это только честь и хвала им. Последний матч они выиграли, а как судьба серии решилась — ничего страшного, главное, что у команды есть характер, это сразу видно», — цитирует игрока официальный сайт омского клуба.