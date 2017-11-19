Артём Анисимов признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1.



Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов был признан первой звездой матча. Он забросил победную шайбу, реализовав большинство в середине третьего периода, провёл на площадке 17 минут 10 секунд, нанёс четыре броска в створ, совершил два отбора и завершил матч с показателем полезности «-1».



В этом сезоне на счету Анисимова 12 (10+2) баллов за результативность в 20 матчах.

«Питтсбург» — «Чикаго»: шикарный гол Анисимова после обводки

Видео гола Анисимова можно посмотреть также в «твиттере» «Чикаго Блэкхоукс».