Худобина признали первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1). Российский голкипер провёл на льду весь матч, отразив 36 из 37. Процент отражённых бросков составил 97,3.

36 сейвов Худобина помогли «Бостону» победить «Сан-Хосе»

В нынешнем сезоне Худобин принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ, отразив в среднем 92,8 % бросков. Россиянин провёл два матча подряд и оба выиграл. Ранее с Худобиным в воротах «Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз». В двух выигранных матчах Худобин в среднем пропустил одну шайбу.