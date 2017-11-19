Фазель: если Олимпиада-2026 пройдёт в Америке, не могу представить отказ НХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможное будущее участие игроков НХЛ в Олимпийских Играх.

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«Если посмотреть на карту, то вы увидите, расстояние между Пхёнчханом и Пекином меньше, чем от Нью-Йорка до Чикаго. Оба города находятся в одном регионе, поэтому я не понимаю, почему НХЛ говорит о развитии хоккея в Азии, но упускает возможность приехать и показать свой бренд.

Мы не закрывали НХЛ возможности выступить в Пекине, наоборот, поощряем лигу к этому. Участие на Олимпиаде-2018 было бы хорошим первым шагом, НХЛ бы показала, что готова на жертвы, чтобы показать свой спорт в этом регионе. Я не понимаю, почему они решили не приезжать. Я всё ещё думаю, что на Олимпиаде есть место для НХЛ, особенно это касается Пекина. Если Калгари, Солт-Лейк-Сити или Денвер выиграют право на проведение Игр в 2020-м, то я не могу себе представить, что там не будет хоккеистов из НХЛ», — приводит слова Фазеля The Athletic.

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