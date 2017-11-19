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Анисимов — о своём десятом голе в сезоне: нужно продолжать в том же духе

Хоккей

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забил свой десятый гол в сезоне и был признан первой звездой этого матча.

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«Забросил очень важную шайбу. Перед голом соперник сравнял счёт, но что случилось, то случилось. Нужно сделать правильные выводы. Мы должны были выйти и реализовать это большинство. Очень рад, что забил. Нужно продолжать в том же духе», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Чикаго Блэкхоукс».

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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