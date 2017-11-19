Аллен: звено Тарасенко забивает голы, но и 4-я тройка «Блюз» здорово работает

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен порассуждал на тему сбалансированности состава своей команды.

События дня НХЛ. «У него ещё есть зубы?». Овечкину шайба прилетела в лицо Разбитое лицо, кровь на льду, победа в кармане и едкие шутки одноклубников – таким был день у Александра Овечкина.

«В той или иной форме пользу приносят все. Конечно, Тарасенко, Шенн и Шварц забивают голы, но Крис Торберн и чребята из четвёртого звена также здорово работают. Они выигрывают вбрасывания в своей зоне, играют в меньшинстве, делают всего понемногу… У них не такие впечатляющие показатели результативности, но их вклад в победы нисколько не меньше», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.