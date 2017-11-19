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Аллен: звено Тарасенко забивает голы, но и 4-я тройка «Блюз» здорово работает

Хоккей

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен порассуждал на тему сбалансированности состава своей команды.

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Разбитое лицо, кровь на льду, победа в кармане и едкие шутки одноклубников – таким был день у Александра Овечкина.

«В той или иной форме пользу приносят все. Конечно, Тарасенко, Шенн и Шварц забивают голы, но Крис Торберн и чребята из четвёртого звена также здорово работают. Они выигрывают вбрасывания в своей зоне, играют в меньшинстве, делают всего понемногу… У них не такие впечатляющие показатели результативности, но их вклад в победы нисколько не меньше», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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