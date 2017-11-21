Крикунов: нужно стремиться играть, а не бороться, поэтому ЦСКА не стал чемпионом

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с московским «Спартаком» и отметил игру четвёртого звена своей команды.



«Давно так не проигрывали — много и крупно. Сегодня не пошла игра. Играло практически только четвёртое звено. Вроде бросали много, но нацеленно и разумно играло только одно звено. Хочу отметить именно четвёртое звено: Чесалина, Голышева и Хрипунова. Остальные наделали много грубых ошибок и в атаке, и защитники в обороне.



Коварж устал. Наверное, я ошибся, хотели дать ему отдохнуть в Риге. Парень-то сыграл неплохо первые две игры. Пока ждал контракт — сидел, немного не готов оказался физически, надо было готовиться. Может быть, ему показалось, что здесь всё легко, вполсилы справится.



«Спартак» выигрывает и с учётом того, что они играют, и с учётом того, что у них такой тренер. Сам играл хорошо, и команда у него играет так же. Они играют в хоккей — приятно посмотреть. Больше играют, а не борются, к этому надо стремиться, поэтому ЦСКА не стал чемпионом», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.

«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в КХЛ выиграв шесть матчей подряд