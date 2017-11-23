Бобровский: я не могу пойти и забивать голы, фокусируюсь на своей игре

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Калгари Флэймз» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин вышел на первое место по количеству сухих матчей в текущем сезоне и на второе место по победам.

«Я фокусируюсь на своей игре. Я не могу пойти и забивать голы. Я не могу контролировать это. Я просто стараюсь быть во вратарской зоне и делать то, что должен», — передаёт слова российского вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.