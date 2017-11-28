В. Козлов: «Северсталь» преподала «Металлургу» урок, нам нужно сделать выводы

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:3 ОТ).



«Хочу поздравить «Северсталь» с победой – молодцы, преподали нам хороший урок. А что касается игры и команды, я был доволен самоотдачей ребят и тем, как они выполнили установку на игру. Был доволен до второго гола, забитого «Северсталью». Мы не имеем права отдавать очки, ведя по счету. Оставалась концовка периода, и мы не имеем права пропускать такие голы, не имеем права удаляться в овертайме и пропускать в овертайме. Но ситуация такова, что сегодня получилось, как получилось. Поэтому мы делаем выводы из этих уроков, изучаем ошибки и стараемся их не повторять. Опять же, повторюсь, доволен самоотдачей – все бились до конца, все работали, но так бывает.



Выход Филиппи в первом звене? Мне изначально нравилось сочетание Филиппи – Коварж, так как у нас отсутствует Сергей Мозякин. Они друг друга хорошо понимают, неплохо взаимодействуют, и, что касается Томаша в сегодняшней игре, для первой игры он выглядел неплохо. Но, надеюсь, от игры к игре он будет добавлять, а он будет добавлять, потому что он не играл давно и в физическом плане, и в тактическом аспектах. Очень хорошо, что он вернулся», — цитирует Козлова официальный сайт клуба.

«Металлург» уступил «Северстали», поражение стало четвёртым в пяти матчах