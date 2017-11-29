Хедман: Василевский состоялся как один из лучших вратарей в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:0) оценил игру вратаря Андрея Василевского, который отразил 34 броска и оформил второй «сухарь» в сезоне.



«Василевский невероятно играет в конце прошлого сезона и в начале этого. Думаю, он состоялся как один из лучших вратарей в лиге. Нам очень помогает его игра.



Защитники много атаковали, в первых двух периодах мы нанесли больше бросков, чем нападающие. Мы работали над этим на тренировках, обсуждали на собраниях, что надо чаще доставлять шайбу до ворот. Надо идти на ворота, тогда шайба зайдёт в них», — приводятся слова Хедмана на официальном сайте НХЛ.

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.