Тренер «Колорадо» — об игре Задорова: ошибки бывают у всех, но эта была заметной

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2) прокомментировал игру российского защитника Никиты Задорова. Напомним, россиянин был на льду во время обоих голов «дьяволов», а после игры взял вину за поражение на себя.
«Игроки ошибаются везде и всегда, просто эта ошибка была заметной», — приводил слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси».
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Задоров: плохо сыграл при обоих пропущенных голах, беру на себя ответственность