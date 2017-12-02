Тренер «Колорадо» — об игре Задорова: ошибки бывают у всех, но эта была заметной

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2) прокомментировал игру российского защитника Никиты Задорова. Напомним, россиянин был на льду во время обоих голов «дьяволов», а после игры взял вину за поражение на себя.



«Игроки ошибаются везде и всегда, просто эта ошибка была заметной», — приводил слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси».



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