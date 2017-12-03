«Даллас» — «Чикаго»: Радулов признан третьей звездой матча

«Даллас Старз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2 в серии буллитов.

События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона» А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.

Нападающий «звёзд» Александр Радулов провёл на площадке 24 минут 46 секунд, забросил одну шайбу и отметился победным броском в послематчевой серии буллитов при показателе полезности «-1», нанёс два броска в створ ворот и был признан третьей звездой матча.

Видео взятия ворот в исполнении Радулова можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В нынешнем сезоне на счету Радулова 23 (9+14) очка в 26 играх при показателе полезности "-3".