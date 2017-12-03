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Итоги дня НХЛ для россиян: шестой гол Овечкина в 5 матчах, 8 бросков Малкина

Хоккей

В ночь со 2 на 3 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Никита Кучеров оформил дубль и вышел на первое место в гонке снайперов и бомбардиров, Евгений Малкин нанёс восемь бросков, забил гол и прервал шестиматчевую серию без голов, Александр Овечкин забросил шестую шайбу в пяти последних матчах и вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ. Александр Радулов отметился голом в основное время и принёс победу «Далласу» точным броском в серии буллитов, а Михаил Сергачёв установил личный рекорд по игровому времени — 19 минут 23 секунды.

События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона»
А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Панарин (н)«Коламбус»1+004+220.47-00
Овечкин (н)«Вашингтон»1+004-217.27-40
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+001017.273 из 810
Малкин (н)«Питтсбург»1+128+117.143 из 800
Кучеров (н)«Тампа»2+002+119.17-00
Наместников (н)«Тампа»0+005+120.541 из 302
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+102-122.13-00
Голдобин (н)«Ванкувер»0+020011.43-00
Сергачёв (з)«Тампа»0+103019.23-11
Орлов (з)«Вашингтон»0+001023.15-13
Зайцев (з)«Торонто»0+001-122.41-13
Проворов (з)«Филадельфия»0+023-221.38-21
Емелин (з)«Нэшвилл»0+001020.01-50
Анисимов (н)«Чикаго»0+003020.4713 из 2603
Радулов (н)«Даллас»1+002-124.46-01
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»25 из 2792,65:2
Бобровский«Коламбус»19 из 2382,63:4

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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