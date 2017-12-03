Итоги дня НХЛ для россиян: шестой гол Овечкина в 5 матчах, 8 бросков Малкина

В ночь со 2 на 3 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Никита Кучеров оформил дубль и вышел на первое место в гонке снайперов и бомбардиров, Евгений Малкин нанёс восемь бросков, забил гол и прервал шестиматчевую серию без голов, Александр Овечкин забросил шестую шайбу в пяти последних матчах и вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ. Александр Радулов отметился голом в основное время и принёс победу «Далласу» точным броском в серии буллитов, а Михаил Сергачёв установил личный рекорд по игровому времени — 19 минут 23 секунды.
События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона»
А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|0
|4
|+2
|20.47
|-
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|4
|-2
|17.27
|-
|4
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|1
|0
|17.27
|3 из 8
|1
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|2
|8
|+1
|17.14
|3 из 8
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+0
|0
|2
|+1
|19.17
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|5
|+1
|20.54
|1 из 3
|0
|2
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|2
|-1
|22.13
|-
|0
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|2
|0
|0
|11.43
|-
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|3
|0
|19.23
|-
|1
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|1
|0
|23.15
|-
|1
|3
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|1
|-1
|22.41
|-
|1
|3
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|2
|3
|-2
|21.38
|-
|2
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|1
|0
|20.01
|-
|5
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|3
|0
|20.47
|13 из 26
|0
|3
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|2
|-1
|24.46
|-
|0
|1
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|25 из 27
|92,6
|5:2
|Бобровский
|«Коламбус»
|19 из 23
|82,6
|3:4
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