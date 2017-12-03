Итоги дня НХЛ для россиян: шестой гол Овечкина в 5 матчах, 8 бросков Малкина

В ночь со 2 на 3 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Никита Кучеров оформил дубль и вышел на первое место в гонке снайперов и бомбардиров, Евгений Малкин нанёс восемь бросков, забил гол и прервал шестиматчевую серию без голов, Александр Овечкин забросил шестую шайбу в пяти последних матчах и вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ. Александр Радулов отметился голом в основное время и принёс победу «Далласу» точным броском в серии буллитов, а Михаил Сергачёв установил личный рекорд по игровому времени — 19 минут 23 секунды.

События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона» А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Панарин (н) «Коламбус» 1+0 0 4 +2 20.47 - 0 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 4 -2 17.27 - 4 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 0 1 0 17.27 3 из 8 1 0 Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 2 8 +1 17.14 3 из 8 0 0 Кучеров (н) «Тампа» 2+0 0 2 +1 19.17 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 0+0 0 5 +1 20.54 1 из 3 0 2 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 0 2 -1 22.13 - 0 0 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 2 0 0 11.43 - 0 0 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 3 0 19.23 - 1 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 1 0 23.15 - 1 3 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 1 -1 22.41 - 1 3 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 2 3 -2 21.38 - 2 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 0 1 0 20.01 - 5 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 3 0 20.47 13 из 26 0 3 Радулов (н) «Даллас» 1+0 0 2 -1 24.46 - 0 1

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 25 из 27 92,6 5:2 Бобровский «Коламбус» 19 из 23 82,6 3:4

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