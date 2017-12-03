Анкипанс: у рижского «Динамо» всё неплохо, сегодня отыграли почти безошибочно

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу над «Слованом» со счётом 5:1, благодаря которой рижане ушли с последнего места в сводной таблице КХЛ.

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«С первой секунды были в игре, наш план работал, игроки двигались в нужных направлениях, и «Динамо» отыграло практически без ошибок, за исключением эпизода с пропущенной шайбой. Большой вклад в игру внесли первая тройка и вратарь.

Продолжит ли Индрашис играть в центре? Мне сейчас раскрыть все карты и планы, чтобы все знали всё наперёд (смеётся)? Микс не является центральным нападающим, сегодня решили его там попробовать. Ситуация с травмированными? Потихоньку восстанавливаются. Салмела начнёт тренироваться на следующей неделе, Мейя тоже, у Балинского травма посерьёзнее. Не всё так плохо – ребята играют самоотверженно, поэтому логично, что травмы будут», — сказал Анкипанс на пресс-конференции.

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