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«Даллас» забросил 7 шайб «Колорадо», Радулов набрал 2 очка

Хоккей

«Даллас Старз» разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе победителей по два гола забили Тайлер Сегин (15-я и 20-я минуты) и Бретт Ритчи (45, 59), ещё по одной шайбе забросили Джейсон Спецца (27), Грег Пэтерин (28) и Девин Шор (58). У «Колорадо» голы забили Микко Рантанен (21) и Блейк Комо (33).

Нападающий «Далласа» Александр Радулов набрал 2 (0+2) очка. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов вышел на лёд при счёте 1:4 и отразил 16 из 18 бросков. Защитник Никита Задоров отыграл 18 минут 46 секунд, нападающий Наиль Якупов — 10 минут 14 секунд.

Эта победа стала для «Старз» пятой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 7
0:2, 2:2, 0:3
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Сегин – 14:44 (5x5), 0:2 – Сегин (А. Радулов, Клингберг) – 19:10 (5x5), 1:2 – Рантанен (Маккиннон) – 20:39 (5x5), 1:3 – Спецца (Шор, Клингберг) – 26:48 (5x5), 1:4 – Пэтерин (А. Радулов, Бенн) – 27:52 (5x5), 2:4 – Комо (Ньето, Сёдерберг) – 32:45 (5x5), 2:5 – Ритчи (Маккензи) – 44:02 (5x5), 2:6 – Шор – 57:24 (en), 2:7 – Ритчи (Факса, Линделль) – 58:10 (5x5)

Видео гола Пэтерина можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».

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