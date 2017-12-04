«Даллас» забросил 7 шайб «Колорадо», Радулов набрал 2 очка

«Даллас Старз» разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе победителей по два гола забили Тайлер Сегин (15-я и 20-я минуты) и Бретт Ритчи (45, 59), ещё по одной шайбе забросили Джейсон Спецца (27), Грег Пэтерин (28) и Девин Шор (58). У «Колорадо» голы забили Микко Рантанен (21) и Блейк Комо (33).

Нападающий «Далласа» Александр Радулов набрал 2 (0+2) очка. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов вышел на лёд при счёте 1:4 и отразил 16 из 18 бросков. Защитник Никита Задоров отыграл 18 минут 46 секунд, нападающий Наиль Якупов — 10 минут 14 секунд.

Эта победа стала для «Старз» пятой подряд.

Видео гола Пэтерина можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».