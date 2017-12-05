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«Филадельфия» прервала 10-матчевую серию поражений, выиграв у «Калгари»

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» уверенно победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» дубль оформил Скотт Лотон (28-я и 42-я минуты), ещё по голу забили Валттери Фильппула (20), Михаэль Раффль (28) и Уэйн Симмондс (29). В составе «Калгари» отличились Трой Брауэр (19) и Шон Монахан (39). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты.

Благодаря этому результату «Филадельфия» прервала серию из 10 поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 5
1:1, 1:3, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Брауэр (Лазар, Джиордано) – 18:15 (5x5), 1:1 – Фильппула (Ворачек, Макдональд) – 19:16 (5x5), 1:2 – Лотон (Гостисбер, Раффль) – 27:31 (5x5), 1:3 – Раффль (Фильппула, Ворачек) – 27:56 (5x5), 1:4 – Симмондс (Кутюрье, Ворачек) – 28:42 (5x4), 2:4 – Монахан (Хэтэуэй, Беннетт) – 38:45 (5x5), 2:5 – Лотон (Уил, Лейер) – 41:51 (5x5)
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