«Филадельфия» прервала 10-матчевую серию поражений, выиграв у «Калгари»

«Филадельфия Флайерз» уверенно победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» дубль оформил Скотт Лотон (28-я и 42-я минуты), ещё по голу забили Валттери Фильппула (20), Михаэль Раффль (28) и Уэйн Симмондс (29). В составе «Калгари» отличились Трой Брауэр (19) и Шон Монахан (39). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты.

Благодаря этому результату «Филадельфия» прервала серию из 10 поражений.