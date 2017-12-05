«Филадельфия» прервала 10-матчевую серию поражений, выиграв у «Калгари»

«Филадельфия Флайерз» уверенно победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Филадельфии» дубль оформил Скотт Лотон (28-я и 42-я минуты), ещё по голу забили Валттери Фильппула (20), Михаэль Раффль (28) и Уэйн Симмондс (29). В составе «Калгари» отличились Трой Брауэр (19) и Шон Монахан (39). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты.
Благодаря этому результату «Филадельфия» прервала серию из 10 поражений.
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