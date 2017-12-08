«Ак Барс» — «Локомотив»: Козун забил после ошибки Зарипова

«Локомотив» выигрывает у «Ак Барса» в Казани после двух периодов со счётом 3:0.

Зарипов сыграет с Ткачёвым и Клинкхаммером в матче «Ак Барса» с «Локомотивом»

Второй гол «железнодорожники» забили после ошибки Даниса Зарипова, который делал поперечную передачу в чужой зоне, после которой соперник перехватил шайбу и убежал в контратаку. Комбинацию завершил Брэндон Козун, бросив в пустой угол.



Зарипов проводит первый матч в сезоне после дисквалификации за допинг. Он присутствовал на льду при двух пропущенных шайбах из трёх.

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Видео гола Козуна можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.