«Ак Барс» — «Локомотив»: Козун забил после ошибки Зарипова

«Локомотив» выигрывает у «Ак Барса» в Казани после двух периодов со счётом 3:0.
Зарипов сыграет с Ткачёвым и Клинкхаммером в матче «Ак Барса» с «Локомотивом»
Второй гол «железнодорожники» забили после ошибки Даниса Зарипова, который делал поперечную передачу в чужой зоне, после которой соперник перехватил шайбу и убежал в контратаку. Комбинацию завершил Брэндон Козун, бросив в пустой угол.
Зарипов проводит первый матч в сезоне после дисквалификации за допинг. Он присутствовал на льду при двух пропущенных шайбах из трёх.
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Видео гола Козуна можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.