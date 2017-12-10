Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Шенн — о потере Шварца: это отстой, он был лучшим игроком «Сент-Луис» в сезоне

Хоккей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брейден Шенн прокомментировал травму своего одноклубника Джейдена Шварца, из-за которой последний пропустит около шести недель. На замену Шварца в главную команды из АХЛ вызван российский нападающий Иван Барбашёв.

Лучший распасовщик «Сент-Луис Блюз» Шварц выбыл из строя минимум на шесть недель

«Это отстой. Он проводил потрясающий год, проделывая для команды огромную работу на обоих концах площадки и создавая моменты. По-моему мнению, в этом сезоне он определённо был самым ценным игроком команды», — передаёт слова Шенна обозреватель The Athletic Джереми Рутерфорд.

Шварц был лучшим ассистентом команды и входил в топ-3 бомбардиров клуба.

Видео травмы Шварца можно посмотреть в «твиттере» USA News.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент