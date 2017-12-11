Зарипов: дебютный гол за «Ак Барс» можно сравнить с шайбой в финале ЧМ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над московским «Динамо» (6:2) прокомментировал свою дебютную шайбу после возвращения.



«Очень рад, что положительная волна уже где-то рядом. Не стоит обращать внимания на забитую шайбу. Да, это хорошо, но знаю по себе, что игра далась очень тяжело. До идеальной формы ещё грести и грести. Немного присутствует ещё волнение. Хорошо, что сейчас будет недельный перерыв. Нужно будет плодотворно поработать совместно с командой, а не отдельно, как последние пять месяцев.



Есть ощущение, что партнёры старались играть на меня? Это вы про большинство? У нас там розыгрыш шёл через меня. Спасибо партнёрам за забитый гол, за их старание. Этот гол для меня сейчас сравним с голом в финале чемпионата мира. После такого перерыва», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.