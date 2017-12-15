«Сан-Хосе» в гостях справился с «Калгари»

«Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Шаркс» отличились Тимо Майер (17-я минута), Крис Тирни (31) и Йоонас Донской (58). За «Флэймз» голы забили Михаэль Фрролик (5) и Джонни Годро (48). Голкипер «Сан-Хосе» Аарон Делл сделал 32 сейва.

Эта победа стала для «Шаркс» третьей в последних четырёх матчах. В свою очередь, «Калгари» проиграл пятую встречу из семи.