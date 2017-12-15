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«Сан-Хосе» в гостях справился с «Калгари»

Хоккей

«Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Шаркс» отличились Тимо Майер (17-я минута), Крис Тирни (31) и Йоонас Донской (58). За «Флэймз» голы забили Михаэль Фрролик (5) и Джонни Годро (48). Голкипер «Сан-Хосе» Аарон Делл сделал 32 сейва.

Эта победа стала для «Шаркс» третьей в последних четырёх матчах. В свою очередь, «Калгари» проиграл пятую встречу из семи.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 3
1:1, 0:1, 1:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Фролик – 04:42 (5x5), 1:1 – Майер (Тирни, Донской) – 16:07 (5x5), 1:2 – Тирни (Лабанк, Майер) – 30:00 (5x4), 2:2 – Годро (Хэтэуэй) – 47:39 (5x5), 2:3 – Донской (Торнтон, Браун) – 57:12 (5x5)
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