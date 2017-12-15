ЛеБрюн: «Филадельфия» готовит обмен Йори Лехтеря

Известный североамериканский обозреватель Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Филадельфия Флайерз» в ближайшем будущем может обменять своего центрфорварда Йори Лехтеря в другой клуб. Финский нападающий известен в России игрой за «Сибирь» и «Локомотив».

«Филадельфия» — 5-я команда в истории НХЛ с 5 победами подряд после 10 поражений

«Все три года в «Сент-Луис Блюз» Лехтеря демонстрировал хорошую «химию» с Владимиром Тарасенко, а в сезоне-2014/15 набрал 44 очка. Потом его продуктивность снизилась, а в июне он был обменян в «Филадельфию» как часть компенсации за Брейдена Шенна. Конечно, для «лётчиков» главной приманкой в том обмене был первый раунд драфта, но и Лехтеря тогда считался вполне работоспособным и полезным хоккеистом. Увы, но со 2 декабря он постоянно сидит в запасе, а в нынешнем чемпионате на его счету только 2 (0+2) очка в 17 матчах. Не то чтобы «Флайерз» и Лехтеря не нравились друг другу, но, учитывая глубину состава, «Филадельфия» несомненно с ним расстанется. У него ещё год будет действовать $ 4,7-миллионный контракт, и поскольку игра в НХЛ ежегодно убыстряется, есть беспокойство относительно его скорости. Но Лехтеря – умный игрок, он может помочь команде при определённых условиях. А если убедить «лётчиков» продолжать выплачивать ему часть оклада, то он может стать хорошим кандидатом для приобретения», — отметил ЛеБрюн в своей колонке на сайте The Athletic.