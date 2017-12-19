Агент Филиппи: Томаш не будет искать новый клуб, остаток сезона посвятит лечению

Хоккейный агент Роберт Спаленка прокомментировал расторжение контракта с «Металлургом» своего клиента Томаша Филиппи.



«Томаш закончил выступать в Магнитогорске, чтобы получить достаточно времени для решения своих текущих проблем, и, скорее всего, остаток сезона посвятит своему лечению и последующей реабилитации. После полного прохождения медицинских процедур Филиппи будет открыт для предложений», — приводит слова агента Isport.



25-летний Филиппи выступал за «Магнитку» с сезона-2015/16 и завоевал с командой кубок Гагарина в 2016 году. В текущем регулярном чемпионате он провёл 25 матчей, в которых набрал 17 (6+11) баллов за результативность при показателе полезности «+5».

«Металлург» расторг контракт с Томашем Филиппи