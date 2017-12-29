Костин: России было психологически важно выиграть после поражения в первом матче

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал победный результат встречи с командой Швейцарии (5:2) на чемпионате мира — 2018, отметив важность этого успеха.



«Всегда начинаем игру немного вяло, что-то не получилось, перенервничали немного. Но в концовке игры были хладнокровней. В перерывах тренерский штаб подсказал, что делаем не так, мы исправили свою игру и начали забивать.



Психологически важно было выиграть после того, как уступили в первом матче. У сборной Швейцарии хорошие хоккеисты, хорошо катаются, владеют клюшкой, но на турнире всё-таки играет роль возраст, а они самые младшие здесь. Но всё равно: они перспективные, им нужна уверенность в себе», — цитирует форварда пресс-служба федерации хоккея России.



«В матче против сборной Беларуси нам нужно точно выполнить тренерскую установку», — подчеркнул Костин.

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