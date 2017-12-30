АХЛ: форвард «Гриффинс» сбил вратаря соперника и нокаутировал полевого игрока

В матче Американской хоккейной лиги между «Грэнд-Рэпидс Гриффинс» и «Кливленд Монстерс» произошла потасовка. Форвард «грифонов» Доминик Шайн сначала сбил с ног вратаря соперников, а после быстро нокаутировал вставшего на защиту голкипера полевого игрока Джо Пендензу.



Посмотреть видео потасовки можно на официальном канале Hockey Fignts в Youtube.



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