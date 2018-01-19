Форвард «Эдмонтона» Ньюджент-Хопкинс пропустит 5-6 недель из-за трещин в рёбрах

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс выбыл на 5-6 недель из-за трещин в рёбрах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Форвард получил травму в матче с «Вегас Голден Найтс», пропустив жёсткий силовой приём в грудь от Брэйдена Макнэбба, и не смог продолжить игру. У него диагностировали ушиб грудной клетки. После этого матча, который состоялся 13 января, «Эдмонтон» ушёл на пятидневные каникулы, после которых врачи выяснили, что повреждение у форварда более серьёзное.

24-летний хоккеист в этом сезоне принял участие в 46 матчах и набрал 31 (16+15) очко, он является третьим бомбардиром команды. «Эдмонтон» занимает третье место с конца в Западной конференции, набрав 43 очка в 46 матчах.

Видео эпизода с травмой Ньюджент-Хопкинса можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.