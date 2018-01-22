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«Вегас» в гостях разгромил «Каролину»

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Колин Миллер (13), Джонатан Маршессо (13), Джеймс Нил (34) и Брендан Лейпсик (51). За «Каролину» шайбу забросил Джейккоб Слэвин (20). Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Харрикейнз» третьим в последних четырёх матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 5
1:3, 0:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Белльмар (Каррье, Так) – 02:55 (5x5), 0:2 – Миллер (Перрон, Хаула) – 12:20 (5x4), 0:3 – Маршессо (Карлссон, Макнэбб) – 12:59 (5x5), 1:3 – Слэвин (Скиннер, Уильямс) – 19:15 (5x4), 1:4 – Нил (Хант, Миллер) – 33:42 (5x4), 1:5 – Лейпсик (Миллер) – 50:20 (5x5)
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