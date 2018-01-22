«Вегас» в гостях разгромил «Каролину»

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Колин Миллер (13), Джонатан Маршессо (13), Джеймс Нил (34) и Брендан Лейпсик (51). За «Каролину» шайбу забросил Джейккоб Слэвин (20). Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Харрикейнз» третьим в последних четырёх матчах.