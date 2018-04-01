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Нападающий «Вегаса» Карлссон забросил красивую шайбу в меньшинстве

Нападающий «Вегаса» Карлссон забросил красивую шайбу в меньшинстве
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон отметился голом в меньшинстве в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Эта шайба стала победной в матче.

В середине третьего периода форвард «Вегаса» перехватил шайбу на синей линии и красиво завершил выход один на один.

Всего на счету Вильяма Карлссона 75 очков (42+33) за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата.

Видео гола можно также посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Вегас» победил «Сан-Хосе» благодаря голу Карлссона
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