НХЛ определила 10 лучших голов 25-й игровой недели. В список, среди прочих, вошли заброшенные шайбы Владимира Тарасенко и Александра Радулова.
10. Джек Айкел («Нэшвилл Предаторз»);
9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
8. Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»);
7. Филлип Ди Джузеппе («Каролина Харрикейнз»);
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
5. Блейк Коулман («Нью-Джерси Дэвилз»);
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);
3. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);
2. Александр Радулов («Даллас Старз»);
1. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).
Голы Тарасенко и Радулова вошли в десятку лучших 25-й недели НХЛ