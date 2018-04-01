Голы Тарасенко и Радулова вошли в десятку лучших 25-й недели НХЛ

НХЛ определила 10 лучших голов 25-й игровой недели. В список, среди прочих, вошли заброшенные шайбы Владимира Тарасенко и Александра Радулова.



10. Джек Айкел («Нэшвилл Предаторз»);

9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);

8. Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»);

7. Филлип Ди Джузеппе («Каролина Харрикейнз»);

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);

5. Блейк Коулман («Нью-Джерси Дэвилз»);

4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);

3. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);

2. Александр Радулов («Даллас Старз»);

1. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).

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