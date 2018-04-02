Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забил 10-й гол в сезоне

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил шайбу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:0, идёт второй период).

Хоккеист отличился на 34-й минуте матча, единственным ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Для российского защитника эта шайба стал 10-й в нынешнем сезоне, всего в его активе 31 (10+21) очко в 79 матчах. Кузнецов сделал 53-ю результативную передачу в «регулярке»-2017/18.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».