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«Даллас» переиграл «Сан-Хосе», Бенн оформил хет-трик

«Даллас» переиграл «Сан-Хосе», Бенн оформил хет-трик
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс». Матч, проходивший в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-пи-Центр», завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Главной звездой матча стал форвард «звёзд» Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Также в составе подопечных Кена Хичкока отличился Джемел Смит. В составе хозяев успех праздновали Логан Кутюр и Тимо Майер.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2018, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 4
2:0, 0:1, 0:3
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Кутюр (Бёрнс, Гертл) – 09:21 (5x4), 2:0 – Майер (Бёрнс, Павелски) – 15:16 (5x5), 2:1 – Бенн (Клингберг, Сегин) – 39:29 (5x5), 2:2 – Смит (Шор) – 54:43 (5x5), 2:3 – Бенн – 56:54 (5x5), 2:4 – Бенн – 59:36 (en)

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 37 секунд и не набрал очков. Он нанёс один бросок и заработал показатель полезности «+2».

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