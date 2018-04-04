«Даллас» переиграл «Сан-Хосе», Бенн оформил хет-трик

В заключительном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс». Матч, проходивший в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-пи-Центр», завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Главной звездой матча стал форвард «звёзд» Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Также в составе подопечных Кена Хичкока отличился Джемел Смит. В составе хозяев успех праздновали Логан Кутюр и Тимо Майер.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 37 секунд и не набрал очков. Он нанёс один бросок и заработал показатель полезности «+2».