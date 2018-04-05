Тарасенко вышел на 7-е место по голам за первые 6 сезонов в НХЛ среди россиян

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Сент Луисе в «Скоттрэйд-центре» и завершилась победой гостей – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал голевую передачу. Заброшенная шайба стала для проводящего шестой сезон в НХЛ Тарасенко 178-й в карьере. Он вышел на седьмое место по голам среди россиян за первые шесть сезонов в лиге, сравнявшись с Алексеем Яшиным.

Больше за аналогичный отрезок забили только Александр Овечкин (301), Илья Ковальчук (254), Сергей Фёдоров (212), Александр Могильный (211), Евгений Малкин (208) и Павел Буре (203).

Видео гола Тарасенко также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.