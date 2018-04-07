Бэбкок чуть не расплакался на пресс-конференции из-за трагедии «Бронкоса»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок крайне эмоционально отреагировал на трагедию, которая произошла с юниорской канадской командой «Бронкос». Погибли 14 человек, ещё 14 оказались ранены. Специалист в несвойственной ему эмоциональной манере провёл предматчевую пресс-конференцию перед встречей с «Монреаль Канадиенс».



«Я довольно хорошо знаю дорогу, по которой ехали ребята. Там нет гор или чего-то подобного, но иногда происходят несчастные случаи. Вы отправляете своего ребёнка в юниорский либо студенческий хоккей или футбол, и я часто думал о тех фургонах, на которых они передвигаются… Они всегда казались мне кошмаром. Этот случай показывает, что, когда ты находишься со своей семьёй, лучше просто наслаждайся этим.

Я вырос в Саскатуне, эта дорога как раз пролегает через мой родной город. Сын моего приятеля играл там. Когда начали приходить звонки о случившемся и информация о погибших детях… Я даже не могу представить себе чувства родителя, жены или детей дома, проходящих через что-то вроде этого.

Хоккейный мир — он невероятен, но вы не можете наверстать упущенное. Ты просто не можешь. Сердце просто вырывается из груди от этих мыслей. Мы молимся за эти семьи, и все наши мысли с ними. Я не знаю, что ещё сказать. Ужасная, ужасная авария. Жестокий день», — сказал Бэбкок на пресс-конференции, еле сдерживая слёзы.

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Торонто Мэйпл Лифс» в YouTube.