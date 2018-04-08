Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» и выйти в плей-офф

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:0. Благодаря этому результату подопечные Дэйва Хекстола обеспечили себе выход в плей-офф. «Флайерз» стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.

В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Клод Жиру, ещё по шайбе забросили Иван Проворов и Михаэль Раффль.

Жиру стал третьим игроком в лиге в нынешнем сезоне, разменявшим рубеж в 100 очков. Проворов стал вторым российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за один сезон.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение кряду и завершили сезон-2017/18, не попав в стадию плей-офф.

Капитан «Филадельфии» Жиру впервые в карьере набрал 100 очков в «регулярке»