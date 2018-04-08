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Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» и выйти в плей-офф

Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» и выйти в плей-офф
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:0. Благодаря этому результату подопечные Дэйва Хекстола обеспечили себе выход в плей-офф. «Флайерз» стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.

В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Клод Жиру, ещё по шайбе забросили Иван Проворов и Михаэль Раффль.

Жиру стал третьим игроком в лиге в нынешнем сезоне, разменявшим рубеж в 100 очков. Проворов стал вторым российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за один сезон.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2018, суббота. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 0
1:0, 3:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Проворов (Кутюрье, Ворачек) – 06:34 (6x5), 2:0 – Жиру (Кутюрье, Гостисбер) – 32:24 (5x4), 3:0 – Раффль (Гудас, Мэннинг) – 37:53 (5x5), 4:0 – Жиру (Раффль) – 37:59 (5x5), 5:0 – Жиру (Санхайм) – 50:11 (5x5)

«Рейнджерс» потерпели третье поражение кряду и завершили сезон-2017/18, не попав в стадию плей-офф.

Капитан «Филадельфии» Жиру впервые в карьере набрал 100 очков в «регулярке»
Проворов стал 2-м российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за сезон
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