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«Сент-Луис» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2011 года

«Сент-Луис» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2011 года
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» из-за поражения «Колорадо Эвеланш» (2:5) лишился шансов на выход в плей-офф. Это случилось впервые с 2011 года.

«Наш голкипер Джейк Аллен сыграл хорошо и давал шансы рассчитывать на камбэк, но нам это не удалось, каждый пропущенный гол становился для «Сент-Луиса» в этом матче всё более и более тяжёлым ударом», — сказал после матча главный тренер «музыкантов» Майк Йео.

«Блюзмены» заняли девятую позицию в Западной конференции, на их счету 94 набранных балла в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф
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