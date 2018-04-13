Панарин и Кузнецов — главные звёзды матча «Вашингтон» — «Коламбус»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 1-0) и стал его первой звездой.

В третьем периоде российский нападающий поучаствовал в шайбах Томаса Ванека и Сета Джонса, позволивших «мундирам» сравнивать счёт. На седьмой минуте овертайма он забросил победную шайбу.

Второй звездой матча признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, оформивший дубль. Топ-3 замкнул защитник «столичных» Джон Карлсон с 3 (0+3) очками.