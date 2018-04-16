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Скаут: Свечников стал играть лучше после травмы, это выдающийся финишёр

Скаут: Свечников стал играть лучше после травмы, это выдающийся финишёр
Хоккей / НХЛ

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Давид Грегори поделился мнением о потенциале нападающего Андрея Свечникова. Напомним, Свечников стал первым номером рейтинга драфта-2018 среди игроков, выступающих в Северной Америке.

«Свечников стал лучше играть после травмы. Он прибавил во всех компонентах, лучше понимает игру, лучше использует всю площадку и партнёров. Он выдающийся хоккеист и финишёр, который выделяется на общем фоне. Поэтому он первый номер в рейтинге по Северной Америке», — приводит слова Грегори официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

А. Свечников — лидер рейтинга драфта-2018 среди играющих в Северной Америке
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