Скаут: Свечников стал играть лучше после травмы, это выдающийся финишёр

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Давид Грегори поделился мнением о потенциале нападающего Андрея Свечникова. Напомним, Свечников стал первым номером рейтинга драфта-2018 среди игроков, выступающих в Северной Америке.



«Свечников стал лучше играть после травмы. Он прибавил во всех компонентах, лучше понимает игру, лучше использует всю площадку и партнёров. Он выдающийся хоккеист и финишёр, который выделяется на общем фоне. Поэтому он первый номер в рейтинге по Северной Америке», — приводит слова Грегори официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

А. Свечников — лидер рейтинга драфта-2018 среди играющих в Северной Америке