Клинкхаммер: я никогда не выигрывал чемпионатов, мечта может стать реальностью

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер рассказал о своих эмоциях от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором казанцы победили со счётом 3:1.



«Мы стараемся выиграть в каждой игре. У ЦСКА классная команда, и в этой серии оба коллектива идут бок о бок, матчи заканчиваются с разрывом в одну шайбу. Это была классная встреча, готовимся к следующей. Конечно, для нас не имеет значения, где выигрывать Кубок. Перед нами игра номер пять, и неважно, где она пройдёт. Мы постараемся её выиграть. Мечта может стать реальностью. Я никогда не выигрывал чемпионатов. Это будет потрясающе выиграть дома, тем более, что у нас есть такая возможность. У ЦСКА классная команда, и это финал. У них классные игроки, но мы пытаемся противопоставить им всё, что только можем», — передаёт слова Клинкхаммера корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Феерия от Азеведу. ЦСКА проиграл «Ак Барсу» битву… и войну? Казань в одном шаге от третьего кубка Гагарина.