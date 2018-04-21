Лукоянов: было ощущение, что четвёртый матч с ЦСКА играли как дома

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (3:1, 3-1 в серии).



«Игра началась также, как и предыдущая. Много невынужденных удалений, они играли в большинстве, инициатива у них была. Безупречно сыграли в меньшинстве, все броски заблокировали, всё читали. Хорошо, что был момент и мы реализовали его. Первый гол был как глоток воздуха. Во втором у всех были моменты, поймали друг друга на контратаках. Мы были спокойны в третьем периоде, нужно было сдержать. Матч сложился для нас как игры в Казани. Спасибо болельщикам, было ощущение, что играли как дома», — цитирует Лукоянова официальный сайт КХЛ.

«Мы не мальчики для битья». От Телегина каждому в лицо прилетит ЦСКА не сдаётся. Пока не сдаётся.