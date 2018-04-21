Шалимов: «Ак Барс» доказывает — класс и потенциал там, где стабильность

Олимпийский чемпион Виктор Шалимов поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (3-1).



«Никогда не был любителем прогнозов, в спорте им не место. Посмотрите на футбол — ну кто ожидал, что родной для меня московский «Спартак» проиграет, и мы получим финал «Авангард» — «Тосно»? На фоне такого финала 3-1 Казани в серии с ЦСКА вряд ли могут кого-то удивить.



Да и дело не в том, что кто-то не ожидал от Казани такого уверенного хода. Дело в том, что «Ак Барс», как команда, выходит на лёд и играет именно так, как того требует её главный тренер — Зинэтула Билялетдинов.



«Ак Барс» диктует сопернику свои условия, прежде всего очень уверенно действует в обороне. И так — на протяжении каждого матча. Потенциал, класс там, где стабильность — и это доказывает «Ак Барс»», — цитирует Шалимова Russia-Hockey.

«Мы не мальчики для битья». От Телегина каждому в лицо прилетит ЦСКА не сдаётся. Пока не сдаётся.