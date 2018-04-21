Бадюков: главный герой четвёртой игры финала — Криштиано Азеведу

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о четвёртой игре финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (3:1, 3-1 в серии).



«Кого ещё назвать сегодня героем, как не лучшего португальца лиги? Криштиано Азеведу! У тренеров и менеджеров есть такое понятие – найти «голодного» игрока. И с Азеведу «Ак Барсу» повезло. Человек по комплекции схож с Плэттом, но быстрее его в два раза, мобильнее. И быстрее бросает, подключается под бросок. Этому не научишь, он такой есть. Потому и в большинстве с Азеведу у «Ак Барса» вариантов море. И на мой взгляд, это безоговорочный MVP. Помните финал, в котором играли «Лев» и «Магнитка»? Азеведу и тогда был очень крут. Тогда Сергей Мозякин и Данис Зарипов не позволили Джастину взять Кубок. А сейчас пришло время Зарипову «вернуть должок», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.

Феерия от Азеведу. ЦСКА проиграл «Ак Барсу» битву… и войну? Казань в одном шаге от третьего кубка Гагарина.