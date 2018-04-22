Василевский: Сергачёв не смотрится новичком, он играет во взрослый хоккей

Партнёры защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва положительно отозвались об игре российского хоккеиста в нынешнем сезоне.

«Когда Сергачёв находится на льду, то не смотрится новичком. Он играет во взрослый хоккей», — сказал голкипер «молний» Андрей Василевский.

«Сергачёв многому научился в первом сезоне. Он невероятно одарённый и ответственный в обороне игрок. Он сильно повзрослел», — добавил номинированный на «Норрис Трофи» защитник Виктор Хедман.



В пятой встрече серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 4-1 в серии) Сергачёв открыл счёт и забросил дебютную шайбу в матчах НХЛ на вылет.