«Баффало» подписал контракт новичка с лучшим снайпером шведской лиги Олофссоном

«Баффало Сэйбрз» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта новичка с 22-летним нападающим Виктором Олофссоном. Шведский хоккеист был задрафтован «Сэйбрз» в 2014 году под общим 181-м номером в седьмом раунде.

Олофссон — лучший снайпер главной шведской лиги SHL в сезоне-2017/18. Он выступал в составе «Фрёлунды», где в регулярном чемпионате провёл 50 матчей, записав на свой счёт 43 (27+16) очка. В матчах плей-офф шведского чемпионата Олофссон сыграл шесть матчей и набрал 4 (3+1) результативных балла. Форвард играл с «Фрёлундой» также в Лиге чемпионов, там он провёл восемь встреч и набрал 8 (4+4) очков.