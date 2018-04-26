ВХЛ. Питерское «Динамо» и «СКА-Нева» побили рекорд по продолжительности матча

Питерское «Динамо» и «СКА-Нева» установили не только новый рекорд ВХЛ по продолжительности матча, но и рекорд всех российских лиг. Команды в пятой игре финальной серии Кубка Петрова провели на льду уже 160 минут.



Ранее рекорд ВХЛ принадлежал «Динамо» (Балашиха) и ТХК (Тверь). Эти команды провели на площадке 120 минут 23 секунды.

Рекорд КХЛ установили московский ЦСКА и финский «Йокерит» в полуфинале Западной конференции (142 минуты 9 секунд).

Напомним, самым продолжительным в истории хоккея стал матч плей-офф чемпионата Норвегии между «Сторхамаром» и «Спартой».

Продолжительность матча составила 217 минут и 14 секунд, было сыграно почти 11 периодов.