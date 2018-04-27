Овечкин: одна ошибка, один неприятный отскок и «Питтсбург» снова в игре

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал домашнее поражение в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Команда уступила, пропустив 3 шайбы за 5 минут, ведя 2:0 по ходу третьего периода.

«Я считаю, что «Вашингтон» провёл достойный матч. У «Питтсбурга» было достаточно моментов, но Брэйден Холтби был великолепен в воротах сегодня. Одна ошибка, один неприятный отскок и соперник вернулся в игру. Вот и всё. Мне больше нечего сказать. Матч окончен, необходимо готовиться к следующей игре», — сказал Овечкин после матча.

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