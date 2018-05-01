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Дацюк — о составе сборной России: с Ковальчуком было бы повеселее, поинтереснее

Дацюк — о составе сборной России: с Ковальчуком было бы повеселее, поинтереснее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.

«Олимпиада — другая страничка. Эмоций не так много, но не было времени их накопить. Илья Воробьёв и до этого был в сборной, работал помощником, так что это не новый человек. Чуть-чуть заболел, на Евротуре не играл, сейчас всё хорошо. Поражения, которые были недавно, — рабочий момент. Команда молодая, все хотят себя проявить, для этого и есть тренерский штаб, чтобы их исправить. Мне нужно помогать тренерам, быть дядькой, показывать хороший пример на льду и в раздевалке. Общение с молодыми игроками хорошее, дружеское. Не надо сваливать всё на усталость, надо всё доказывать себе. С Ковальчуком было бы повеселее, поинтереснее. Но так решил тренерский штаб», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира в Дании
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