Защитник «Сочи» Артём Чмыхов обменян в ЦСКА

ХК «Сочи» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Москвы возвращается защитник Артём Чмыхов, информирует официальный сайт «Сочи».

«Хоккейный клуб «Сочи» совершил сделку с ЦСКА, в результате которой защитник Артём Чмыхов переходит в стан «армейцев». За него сочинцы получили денежную компенсацию. Благодарим за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в официальном заявлении клуба.

В минувшем сезоне 20-летний защитник сыграл за «леопардов» 38 матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ на его счету 67 игр.