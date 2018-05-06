Джон Карлсон повторил рекорд «Вашингтона» по голам в плей-офф среди защитников

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметился заброшенной шайбой в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:3, после второго периода).

Американский защитник, проводящий всю карьеру в «Вашингтоне», забросил свою 16-ю шайбу за карьеру в Кубке Стэнли. Таким образом, 28-летний Карлсон повторил рекорд «Кэпиталз» по голам в плей-офф среди защитников, который ранее единолично принадлежал Кевину Хэтчеру. Третье место занимает россиянин Сергей Гончар (13 точных бросков). В топ-5 также входят Калле Юханссон (12) и Эл Айэфрейти (11).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».